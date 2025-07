Brasil se comove com homenagem de Carpinejar a Preta Gil no auge da dor O poeta, cronista, escritor e jornalista Fabricio Carpinejarfez um texto em homenagem à cantora Preta Gil, que morreu noeste domingo... Momento MT|Do R7 21/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 21/07/2025 - 13h37 ) twitter

O poeta, cronista, escritor e jornalista Fabricio Carpinejar fez um texto em homenagem à cantora Preta Gil, que morreu no este domingo (20), aos 50 anos de idade, nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra o câncer de intestino, e emocionou milhares de internautas. “O Brasil está condoído: perdemos quem nos representava, quem tinha preta no nome e coração no destino. Perdemos quem devolveu a liberdade para a música a partir da irreverência inteligente. Perdemos quem nasceu para combater o preconceito de frente, quem não aceitava levar desaforo para casa, quem não dava as costas para o medo”, escreveu ele, comovendo os internautas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa emocionante homenagem. Leia Mais em Momento MT: Sorriso apresenta plano para combater o trabalho infantil até 2028

