Brasil se revela em múltiplos roteiros no segundo dia do Salão do Turismo, em São Paulo O segundo dia do Salão do Turismo 2025, em São Paulo, confirmou o tom de celebração de uma indústria que pulsa em cada canto do país... Momento MT|Do R7 23/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 23/08/2025 - 20h38 )

O segundo dia do Salão do Turismo 2025, em São Paulo, confirmou o tom de celebração de uma indústria que pulsa em cada canto do país. No estande do Sebrae, vários pedaços do Brasil se desdobram em roteiros que misturam natureza, gastronomia, história e afeto. Se o turismo é um dos grandes motores da economia, como lembrou a gerente de Competitividade do Sebrae, Ana Clévia Guerreiro, ele também é feito de memórias inesquecíveis. “O que todo empreendedor do setor deseja é ouvir a frase mágica do turista: eu vou voltar. E esse encantamento só é possível porque cada experiência é pensada como uma jornada completa, da hospedagem à gastronomia, das trilhas à cultura local. E, em todos esses elos, os pequenos negócios são protagonistas — representam 97% do setor turístico”, destacou. Para saber mais sobre as experiências incríveis que o Brasil tem a oferecer, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil cumpre mandado e prende advogado em Juína

