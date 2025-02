Brasil sofre goleada histórica para a Argentina na estreia do Sul-Americano Sub-20 A Seleção Brasileira Sub-20 começou o Campeonato Sul-Americano com o pé esquerdo. Em partida válida pela primeira rodada do Grupo B...

A Seleção Brasileira Sub-20 começou o Campeonato Sul-Americano com o pé esquerdo. Em partida válida pela primeira rodada do Grupo B, o Brasil foi goleado pela Argentina por 6 a 0 no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela. A atuação desastrosa da equipe canarinho culminou em uma derrota humilhante, com gols de Ian Subiabre, Claudio Echeverri (duas vezes), gol contra de Igor, Agustín Ruberto e Santiago Hidalgo.

Para mais detalhes sobre essa derrota impactante e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: