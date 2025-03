Momento MT |Do R7

Brasil sofre humilhante goleada para a Argentina Em noite para ser esquecida, a Seleção Brasileira foi atropelada pela Argentina no Monumental de Núñez, perdendo por 4 a 1 em partida...

Em noite para ser esquecida, a Seleção Brasileira foi atropelada pela Argentina no Monumental de Núñez, perdendo por 4 a 1 em partida válida pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O clima tenso dentro e fora de campo culminou em uma atuação apática do Brasil, que agora vê a vaga para a Copa do Mundo de 2026 ameaçada.

