Brasil ultrapassa Argentina e assume 5ª posição no ranking das Américas em recepção de turistas internacionais O Brasil conquistou uma marca histórica no turismo internacional. De acordo com dados divulgados pela ONU Turismo nesta segunda-feira... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 17h39 )

O Brasil conquistou uma marca histórica no turismo internacional. De acordo com dados divulgados pela ONU Turismo nesta segunda-feira (18/08), o país alcançou em 2024 a 5ª posição entre os destinos das Américas que mais recebem visitantes estrangeiros, superando a Argentina, que até então liderava na América do Sul. Em 2024 o país recebeu 6.8 milhões de turistas vindos de fora. O avanço de uma colocação em relação ao ano anterior confirma o fortalecimento do Brasil como destino turístico de destaque no continente e no mundo. Para mais detalhes sobre essa conquista histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Câmara de Cuiabá aprecia 12 processos em sessão ordinária desta terça-feira (19)

