Brasil vence a Argentina e conquista o pentacampeonato da AmeriCup A Seleção Brasileira de basquete masculino escreveu mais um capítulo dourado em sua história neste domingo (31.08), ao sagrar-se campeã...

A Seleção Brasileira de basquete masculino escreveu mais um capítulo dourado em sua história neste domingo (31.08), ao sagrar-se campeã da AmeriCup 2025. Em uma performance dominante no Polideportivo Alexis Arguello, em Manágua, o Brasil superou a tradicional rival Argentina por 55 a 47 na grande final, erguendo o cobiçado troféu continental pela quinta vez. Este título põe fim a um jejum que durava desde 2009, resgatando a hegemonia brasileira na competição.

