Brasil vence a Bolívia por 2 x 1 pelo Sul-Americano sub-20 A Seleção Brasileira Sub-20 derrotou a Bolívia por 2 a 1, na noite deste domingo (26), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela... Momento MT|Do R7 26/01/2025 - 23h26 (Atualizado em 26/01/2025 - 23h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Seleção Brasileira Sub-20 derrotou a Bolívia por 2 a 1, na noite deste domingo (26), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. O jogo foi válido pela segunda rodada do Sul-Americano Sub-20. Moscardo e Bidon fizeram os gols do Brasil.

Para mais detalhes sobre a partida e a performance da Seleção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Em chá revelação, Dani Calabresa descobre sexo do bebê que espera: ‘Muita emoção’

Senador e prefeito são atendidos por médico do PL em Várzea Grande

Plano de retomada do Porto envolve atividades comerciais no Museu do Rio