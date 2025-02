Brasil vence o Equador e garante vaga na fase final do Sul-Americano Sub-20 A Seleção Brasileira Sub-20 venceu o Equador por 3 a 2 nesta quinta-feira e garantiu a classificação para a fase final do Sul-Americano...

A Seleção Brasileira Sub-20 venceu o Equador por 3 a 2 nesta quinta-feira e garantiu a classificação para a fase final do Sul-Americano da categoria. Em partida disputada no Estádio Misael Delgado, válida pela quarta rodada do Grupo B, Deivid Washington, com dois gols, e Iago Teodoro marcaram para o Brasil. Obando e Kendry Páez descontaram para o Equador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!

Leia Mais em Momento MT: