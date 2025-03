Brasileirão 2025: veja as novidades que prometem mudar o campeonato Um dos mais badalados campeonatos nacionais do mundo, o Brasileirão de 2025 começa neste fim de semana com uma série de novidades que... Momento MT|Do R7 29/03/2025 - 00h05 (Atualizado em 29/03/2025 - 00h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um dos mais badalados campeonatos nacionais do mundo, o Brasileirão de 2025 começa neste fim de semana com uma série de novidades que tendem a torná-lo mais dinâmico e inclusivo. Serão seis jogos no sábado (29), três no domingo (30) e o complemento da rodada na segunda-feira (31) com outra partida.

Não perca as mudanças que vão agitar o campeonato! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

CBF demite Dorival Júnior após vexame histórico contra a Argentina; futuro da Seleção é incerto

Deputado Thiago Silva visita Hospital Evangélico e solicita recursos ao Governo

Show Safra 2025: A força de Lucas do Rio Verde com a participação da Prefeitura