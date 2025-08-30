Brasília será a sede da futura Universidade Federal Indígena O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), conduziu, na quinta-feira, 28 de agosto, a primeira...

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), conduziu, na quinta-feira, 28 de agosto, a primeira reunião do grupo de trabalho (GT) responsável por formular a proposta de criação e implementação da Universidade Federal Indígena (Unind). Por unanimidade, os membros do GT aprovaram que a sede da futura universidade será em Brasília (DF). A criação de eventuais campi em outras regiões será discutida posteriormente, após a aprovação da lei que instituirá a Unind.

