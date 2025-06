Brics: mulheres são maiores vítimas da crise climática, dizem debatedoras

A participação feminina na formulação de políticas ambientais deve aumentar, disseram nesta terça-feira (3) as debatedoras na sessão de trabalho Fortalecendo as Mulheres para Enfrentar a Crise Climática: Perspectivas do Brics, sequência da Reunião de Mulheres Parlamentares do 11º Fórum Parlamentar do Brics. Na manhã desta terça-feira, o debate salientou a busca da igualdade de gênero na agenda tecnológica.

