Brics: senadoras veem oportunidade para ampliar participação feminina

Com os olhos voltados para a construção de uma agenda internacional mais inclusiva e equitativa, senadoras se preparam para participar da 11ª edição do Fórum Parlamentar do Brics. O evento, que será realizado entre os dias 3 e 5 de junho, em Brasília, é visto pelas parlamentares como uma oportunidade estratégica para ampliar o protagonismo feminino nas relações multilaterais, fortalecer a atuação legislativa das mulheres dentro do grupo e ampliar os debates sobre temas globais sob a perspectiva de gênero.

