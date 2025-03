BRT de Cuiabá: A Retomada das Obras, Novos Prazos e Riscos Milionários Após mais de uma década de impasses, mudanças de planos e promessas não cumpridas, as obras do Bus Rapid Transit (BRT) de Cuiabá... Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 11h10 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após mais de uma década de impasses, mudanças de planos e promessas não cumpridas, as obras do Bus Rapid Transit (BRT) de Cuiabá voltam a ser retomadas com um novo cronograma e grandes desafios. O Governo de Mato Grosso anunciou que o Consórcio BRT tem 150 dias para concluir os primeiros trechos das obras na Avenida do CPA, com um prazo estipulado até outubro de 2024. Caso não cumpra o cronograma, a empresa será multada em R$ 54 milhões. Essa retomada, embora vista como uma solução para a mobilidade urbana da cidade, é marcada por um histórico de falhas e dúvidas, deixando a população cética sobre a conclusão efetiva do projeto. Para entender todos os detalhes e implicações dessa retomada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura apoia campanha e beneficia mulheres em vulnerabilidade social

Deputado Thiago defende efetivação de programa de construção de creche em MT

Inscrições para os projetos sociais dos bombeiros se encerram nesta quarta-feira (19)