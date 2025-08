Bruna Biancardi celebra 1 mês da filha Mel e web aponta semelhança com Neymar Bruna Biancardi, de 31 anos, comemorou nesta terça-feira (5), o primeiro mês da filha Mel com uma foto no Instagram. “1 mês da nossa... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 13h58 ) twitter

Bruna Biancardi, de 31 anos, comemorou nesta terça-feira (5), o primeiro mês da filha Mel com uma foto no Instagram. “1 mês da nossa Melzinha…”, escreveu ela. Seguidores logo apontaram a semelhança da bebê com Neymar, de 33 anos. “Neymar parte 2”, comentou uma fã. “A boquinha do papai”, disse outra. Além de Mel, Bruna e Neymar são pais de Mavie, de 1 ano e 10 meses. O jogador também tem Davi Lucca e Helena, de relacionamentos anteriores.

