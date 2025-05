Bruna Biancardi combina look com Mavie em parque de Orlando: ‘Dia de disney’ Bruna Biancardi, de 31 anos, aproveitou um dia de diversão com a filha, Mavie, de 1 ano, em Orlando, nos Estados Unidos, e encantou... Momento MT|Do R7 02/05/2025 - 22h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 22h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruna Biancardi, de 31 anos, aproveitou um dia de diversão com a filha, Mavie, de 1 ano, em Orlando, nos Estados Unidos, e encantou os seguidores ao mostrar que as duas usaram looks combinando. Mãe e filha surgiram com peças amarelas em um parque temático nesta sexta-feira (2). No cliques compartilhados nos stories do Instagram, Bruna aparece sorridente ao lado da bebê, fruto do relacionamento com Neymar. O look também evidenciou a barriga da segunda gestação da influenciadora, que espera outra menina com o jogador de futebol. Confira cliques abaixo:

Para mais detalhes e fotos incríveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Mais de 27 mil passageiros utilizaram o transporte coletivo grátis no feriado

PF prende mulher por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional Salgado Filho

PF prende homem transportando 50 moedas de ouro no Aeroporto Internacional Salgado Filho