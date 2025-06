Bruna Biancardi encanta seguidores ao mostrar Mavie com vestido caipira ‘Fofura’ Bruna Biancardi, de 31 anos, encantou os seguidores ao mostrar Mavie com vestido caipira em clima de festa junina neste sábado (28).... Momento MT|Do R7 29/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 29/06/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruna Biancardi, de 31 anos, encantou os seguidores ao mostrar Mavie com vestido caipira em clima de festa junina neste sábado (28). A Influenciadora compartilhou o clique da filha com Neymar fantasiada com um vestidinho temático enquanto tinha duas mini chiquinhas no cabelo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Comissão atuará nas definições de políticas públicas para o povo Warao

Em Campo Verde, deputada Gisela debate segurança alimentar, ao falar da cadeia produtiva da carne

Festa de São Pedro ganha novo formato e une católicos e evangélicos na celebração da fé e da tradição várzea-grandense