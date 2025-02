Bruna Biancardi exibe detalhes de sua nova mansão com Neymar: ‘Vista paradisíaca’ Bruna Biancardi encantou os seguidores do Instagramnesta terça-feira (11), ao mostrar detalhes de seu novo lar. Em um vídeo publicado... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h07 ) twitter

Bruna Biancardi encantou os seguidores do Instagram nesta terça-feira (11), ao mostrar detalhes de seu novo lar. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora digital revelou a ampla sala de estar e a elegante sala de jantar da residência, com uma vista de tirar o fôlego. Durante a filmagem, Bruna também exibiu sua barriga, que atualmente está gestante de Mel, segunda filha com o jogador Neymar, além de mostrar Mavie, a primogênita do casal, se divertindo na nova casa. Segundo informações, o imóvel, além da bela vista para o mar, tem piscina com borda infinita, jardim e muito mais.

Para mais detalhes sobre a nova mansão de Bruna Biancardi e Neymar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

