Bruna Biancardi exibe detalhes do quartinho da filha Mavie em mansão: ‘Um luxo’ Bruna Biancardi, de 31 anos, compartilhou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (25), uma foto do quarto da sua filha primogênita... Momento MT|Do R7 25/06/2025 - 18h58 (Atualizado em 25/06/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Story de Bruna Biancardi — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

Bruna Biancardi, de 31 anos, compartilhou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (25), uma foto do quarto da sua filha primogênita, Mavie, de um ano, na mansão de R$ 50 milhões da família, em Santos, São Paulo. A modelo espera atualmente o nascimento de Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar, de 33 anos, que também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e Helena, prestes a completar um ano, com Amanda Kimberlly.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes do luxuoso quartinho!

Leia Mais em Momento MT:

Vereador Alex Rodrigues lidera abraço simbólico em defesa da Santa Casa de Cuiabá neste sábado (28)

Último dia da vacinação contra gripe em shoppings de Cuiabá ocorre neste sábado

Deputado Wilson Santos propõe suspensão de incentivos fiscais à Azul após cancelamento de voos regionais