Bruna Biancardi mostra Mavie e amiguinha em tarde juntas: ‘Garotinha carinhosa’ Bruna Biancardi compartilhou um momento especial com a filha, Mavie. A influenciadora publicou uma foto com a pequena deitada em cima...

Bruna Biancardi compartilhou um momento especial com a filha, Mavie. A influenciadora publicou uma foto com a pequena deitada em cima de sua barriga na noite desta sexta-feira (14). Além disso, a influenciadora também está com Marina, filha de sua melhor amiga, Hanna Carvalho. A garotinha fez companhia para a filha de Bruna e Neymar. Nas imagens, Bruna mostrou as duas crianças brincando no quintal da casa, e, enquanto Mavie deitava em sua barriga, Bruna abraçava a filha da amiga. Confira.

