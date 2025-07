Bruna Biancardi mostra momento em que Mavie conhece a irmã, Mel: ‘O encontro’

Bruna Biancardi encantou os seguidores do Instagram, ao compartilhar o primeiro encontro de Mavie de 1 ano e da irmã Mel, recém-nascida, na noite de domingo (6). Na legenda da publicação, Biancardi expressou seu sentimento ao ver as duas filhas juntas: “O encontro. Minha vida todinha!”. A cena ganhou ainda mais destaque com a escolha de looks combinando: Bruna e as duas filhas usaram roupas amarelas para marcar a ocasião. O nascimento de Mel ocorreu no Hospital São Luiz Star, em São Paulo, por meio de uma cesariana. Confira abaixo como foi esse momento mágico:

