Brunna Gonçalves celebra um ano de descoberta da gravidez de Zuri: ‘Tudo!’

Brunna Gonçalves, de 33 anos, encantou os seguidores do Instagram nesta quinta-feira (4), ao compartilhou novas imagens de sua filha com a cantora Ludmilla, de 30 anos, a pequena Zuri. A bebê nasceu em maio deste ano, e hoje Brunna e a esposa comemoram 1 ano desde que descobriram que a menina estava a caminho.

