Brunna Gonçalves celebra um ano de descoberta da gravidez de Zuri: ‘Tudo!’
Brunna Gonçalves, de 33 anos, encantou os seguidores do Instagram nesta quinta-feira (4), ao compartilhou novas imagens de sua filha...
Brunna Gonçalves, de 33 anos, encantou os seguidores do Instagram nesta quinta-feira (4), ao compartilhou novas imagens de sua filha com a cantora Ludmilla, de 30 anos, a pequena Zuri. A bebê nasceu em maio deste ano, e hoje Brunna e a esposa comemoram 1 ano desde que descobriram que a menina estava a caminho. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante celebração! Leia Mais em Momento MT:
Brunna Gonçalves, de 33 anos, encantou os seguidores do Instagram nesta quinta-feira (4), ao compartilhou novas imagens de sua filha com a cantora Ludmilla, de 30 anos, a pequena Zuri. A bebê nasceu em maio deste ano, e hoje Brunna e a esposa comemoram 1 ano desde que descobriram que a menina estava a caminho.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante celebração!
Leia Mais em Momento MT: