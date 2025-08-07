Brunna Gonçalves posa com a filha Zuri durante jogo beach tênis de Ludemilla
Brunna Gonçalves, de 33 anos, encantou os seguidores ao compartilhar uma nova foto com a filha Zuri, de três meses, no colo. “Passeio de hoje foi ver a mamãe Lud jogar beach tênis”, escreveu a ex-BBB nesta quarta-feira (6). Ludmilla reagiu com carinho: “Minhas vidas”. Zuri nasceu em 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos. Brunna chegou ao país no início de abril para preparar o enxoval em um apartamento avaliado em R$ 13,5 milhões. A bebê veio ao Brasil em 30 de junho, após o período indicado para recém-nascidos viajarem.
