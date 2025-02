Bruno Gagliasso curte festinha de Carnaval na escola do filho e celebra: ‘Bombando’ Bruno Gagliasso, de 42 anos, marcou presença na festa de Carnaval que aconteceu na escola onde o filho caçula, Zyan, de 4, estuda.... Momento MT|Do R7 26/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 26/02/2025 - 17h07 ) twitter

Bruno Gagliasso, de 42 anos, marcou presença na festa de Carnaval que aconteceu na escola onde o filho caçula, Zyan, de 4, estuda. Nos Stories do Instagram, o ator compartilhou um vídeo mostrando a animação do menino ao som das marchinhas. “Ai, mamãe. Estamos dançando no Carnaval da escola”, declarou o artista. Ao fazer a publicação, Bruno escreveu que a festa estava “bombando” e que dedicava o vídeo à esposa, Giovanna Ewbank, que não pode marcar presença.

