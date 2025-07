Burnout é tema de ação do MPMT sobre segurança institucional Comprometido com o fortalecimento de uma cultura organizacional saudável e segura, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) realizou... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 19h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h38 ) twitter

Comprometido com o fortalecimento de uma cultura organizacional saudável e segura, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) realizou, por meio do Centro de Segurança e Inteligência (CSI), em parceria com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e com o apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – escola institucional do MPMT –, a palestra "Burnout: entendendo e prevenindo". A ação, realizada nesta quarta-feira (30), integra a campanha "Agosto da Segurança Institucional" e reforça o cuidado com a saúde mental como parte essencial da rotina no serviço público.

