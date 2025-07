Burnout será tema de palestra no mês da prevenção institucional

Falar sobre bem-estar no ambiente de trabalho é também zelar pela saúde mental, um tema que tem ganhado cada vez mais espaço nas instituições, especialmente diante dos desafios e das exigências do serviço público. Atento a essa realidade, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio do Centro de Segurança e Inteligência (CSI), em parceria com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e com o apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional, promove a palestra “Burnout: Entendendo e Prevenindo”, no dia 30 de julho.

