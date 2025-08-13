Busca por novos mercados e produção sustentável são ferramentas de MT para driblar tarifaço, aponta secretário Dentre os estados brasileiros, Mato Grosso é um dos que devem sofrer menos com os impactos com o chamado tarifaço de 50% imposto pelo...

Dentre os estados brasileiros, Mato Grosso é um dos que devem sofrer menos com os impactos com o chamado tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. A avaliação é do secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, em entrevista ao vivo para o Jornal da Record News na noite de terça-feira (13.8). Segundo ele, apenas 1,5% das exportações do estado têm como destino o mercado norte-americano.

Para saber mais sobre as estratégias de Mato Grosso diante do tarifaço, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

