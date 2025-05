Bussiki vai à Comissão da Câmara de Cuiabá debater empréstimos consignados dos servidores SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Comissão de Previdência e Administração Pública recebeu, na tarde desta quinta-feira (15), o secretário... Momento MT|Do R7 15/05/2025 - 21h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 21h04 ) twitter

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Comissão de Previdência e Administração Pública recebeu, na tarde desta quinta-feira (15), o secretário de Economia do município de Cuiabá, Marcelo Bussiki, e o controlador geral municipal, Wesley Bucco. O presidente da CPAP, vereador Dilemário Alencar (União Brasil), em conjunto com os membros da Comissão, vereador Demilson Nogueira (Progressista) e vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade), teve a oportunidade de tratar sobre o passivo dos valores de empréstimos consignados dos servidores do município. O vereador Rafael Ranalli (PL) também esteve presente. Dilemário pontuou que os empréstimos consignados são descontados diretamente na folha de pagamento dos servidores e o problema principal foi a gestão anterior ter feito a retirada desses valores e não repassá-los às devidas instituições. Essa ação bloqueia as linhas de crédito dos servidores e suja o nome deles, que vêm sendo cobrados por bancos e outras instituições pela falta de repasse dos antigos gestores da prefeitura. Para mais detalhes sobre essa importante discussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Secretarias de Planejamento de Cuiabá e VG iniciam cooperação para projetos

