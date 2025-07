Buzetti cobra aplicação da lei de combate ao feminicídio A senadora Margareth Buzetti (PSD-MT), em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (2), criticou a lentidão da Justiça na aplicação... Momento MT|Do R7 03/07/2025 - 15h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A senadora Margareth Buzetti (PSD-MT), em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (2), criticou a lentidão da Justiça na aplicação da Lei Antifeminicídio (Lei 14.994, de 2024). Segundo a parlamentar, embora a legislação tenha aumentado as penas e estabelecido prioridade no julgamento desses casos, poucas condenações ocorreram em 266 dias de vigência. Buzetti chamou atenção para o número de feminicídios registrados em Mato Grosso, onde, segundo ela, 75 mulheres foram assassinadas desde 2024, a maioria por companheiros ou ex-companheiros. Para entender mais sobre essa importante questão e as críticas da senadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: FICCO/AM cumpre mandados contra logística criminosa em operação integrada em Maceió

PF incinera cerca de nove toneladas de drogas em Guaíra

PF reprime esquema de migração ilegal em Roraima