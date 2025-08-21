Cáceres tem 10 dias para regularizar transporte escolar A Justiça acolheu o pedido do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e determinou que o Município de Cáceres regularize, em até 10... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Justiça acolheu o pedido do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e determinou que o Município de Cáceres regularize, em até 10 dias, o serviço de transporte escolar para crianças e adolescentes residentes na zona rural, especialmente nas regiões das fazendas Santa Bárbara, Santa Cruz do Pantanal, Santa Lúcia, São José da Água Verde, Cometa II, Dr. Juliano, Santa Rosa, Vó Maria e demais localidades desassistidas. A decisão foi proferida pelo juiz Elmo Lamoia de Moraes, da 1ª Vara Cível de Cáceres, que reconheceu a urgência e a relevância da medida, diante da omissão do poder público municipal e da iminente perda do ano letivo de 2025 por parte de pelo menos sete estudantes. Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações no transporte escolar acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Agricultura familiar de Nova Monte Verde recebe investimentos da Seaf

Procon notifica empresa de eventos por irregularidade na venda de meia-entrada

Bombeiros combatem incêndio em carreta tombada na rodovia BR-070