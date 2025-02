Momento MT |Do R7

Cadastre-se como Voluntário ou Entidade: Seja um Agente de Transformação Agora ficou mais fácil fazer a diferença! A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação...

Agora ficou mais fácil fazer a diferença! A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, criou o Cadastro de Voluntários e Entidades, uma plataforma on-line que conecta pessoas e organizações dispostas a contribuir com ações sociais no município.

Saiba mais sobre como se tornar um agente de transformação e faça a diferença na sua comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: