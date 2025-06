Cade avalia pedido da Aprosoja-MT de suspender Moratória da Soja O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) avalia a possibilidade de adotar uma medida preventiva para suspender a Moratória... Momento MT|Do R7 23/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 23/06/2025 - 10h57 ) twitter

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) avalia a possibilidade de adotar uma medida preventiva para suspender a Moratória da Soja. A analise que se encontra em curso é resultado de uma ação da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) protocolou um pedido formal ao Conselho para investigar práticas comerciais das empresas signatárias da Moratória da Soja (veja aqui). A entidade entrou com ação no Cade em dezembro do ano passado, argumentando que o pacto, firmado em 2006 para conter o desmatamento no bioma amazônico, transformou-se em um mecanismo de exclusão econômica que viola o princípio da livre concorrência e prejudica os produtores que seguem a legislação ambiental. Para entender todos os detalhes dessa discussão que pode impactar o setor produtivo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Recorde de exportações amplia mercado para carne, café e pescado

