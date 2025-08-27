Cade avalia se acordo está sendo usado para a formação de cartel e não a questão ambiental O superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Barreto, esclareceu em entrevista exclusiva... Momento MT|Do R7 27/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 09h58 ) twitter

O superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Barreto, esclareceu em entrevista exclusiva ao portal do Valor Econômico, nesta terça-feira (26.08), que o objetivo do Conselho é avaliar se a moratória está sendo usada para a formação de cartel. Segundo ele, “colaboração entre concorrentes é cartel” e cabe ao Cade avaliar apenas a legalidade da conduta econômica, não a justificativa ambiental do acordo.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

