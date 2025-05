CAE aprova autoriza empréstimo de Pernambuco com o BID

Momento MT |Do R7

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (27) autorização para que Pernambuco tome um empréstimo de US$ 32,8 bilhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os recursos vão para o Projeto de Transformação Digital da Justiça do estado.

