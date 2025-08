CAE autoriza empréstimo de US$ 110 milhões para infraestrutura urbana em SP A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (5) um empréstimo de US$ 110 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento...

Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share