CAE autoriza empréstimo para obras da Beira-Mar de São José (SC)

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (17) a autorização para a contratação de empréstimo de US$ 43 milhões pelo município de São José, em Santa Catarina, com o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), com garantia da União (Mensagem 20/2025).

