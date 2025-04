CAE autoriza operação de crédito de US$ 90 milhões de Pernambuco com Bird A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (29) proposta da Presidência da República que autoriza o estado de...

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (29) proposta da Presidência da República que autoriza o estado de Pernambuco a contratar empréstimo de US$ 90 milhões — cerca de R$ 508 milhões — com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). O financiamento terá garantia da União e será destinado ao Projeto de Saneamento Rural de Pernambuco. O texto foi relatado pelo senador Fernando Dueire (MDB-PE) e segue agora para análise do Plenário com requerimento para votação em regime de urgência.

Saiba mais sobre essa importante aprovação e seus impactos consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: