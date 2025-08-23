Cães são adotados em feira da Prefeitura de Cuiabá A Diretoria de Bem Estar Animal, da Prefeitura de Cuiabá, realizou na manhã de sábado (23) uma feira de doação de animais. O evento...

A Diretoria de Bem Estar Animal, da Prefeitura de Cuiabá, realizou na manhã de sábado (23) uma feira de doação de animais. O evento foi realizado no estacionamento da loja “G”, localizada na Avenida Miguel Sutil em Cuiabá. No total, foram 15 cachorros disponibilizados para adoção. A diretora Morgana Erns explica que o animal adotado já é devidamente vacinado e vermifugado, ou seja, livre de carrapatos.

