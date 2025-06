Café e pecuária impulsionam faturamento do agro: R$ 1,438 trilhão

Momento MT |Do R7

O agronegócio brasileiro segue firme, com perspectivas positivas para 2025. O Valor Bruto da Produção (VBP), que mede o faturamento das atividades agropecuárias, está projetado em R$ 1,438 trilhão. O resultado representa um crescimento de 11,9% em relação a 2024, reforçando a força do setor na economia do país.

