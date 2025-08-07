Caio Castro posa ao lado da nova namorada, Vitória e celebra fase romântica: ‘RoloW’
Caio Castro, 36 anos, compartilhou nesta quarta-feira (6), um álbum de fotos no Instagram ao lado da namorada, Vitória Bohn. A primeira...
Caio Castro, 36 anos, compartilhou nesta quarta-feira (6), um álbum de fotos no Instagram ao lado da namorada, Vitória Bohn. A primeira imagem da sequência é uma foto romântica do casal, mostrando que o relacionamento está firme após a recente oficialização. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT:
Caio Castro, 36 anos, compartilhou nesta quarta-feira (6), um álbum de fotos no Instagram ao lado da namorada, Vitória Bohn. A primeira imagem da sequência é uma foto romântica do casal, mostrando que o relacionamento está firme após a recente oficialização.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Momento MT: