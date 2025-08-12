Logo R7.com
Câmara analisa projeto que regulamenta datas para realização de concursos e vestibulares; acompanhe

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia e analisa agora o Projeto de Lei 2664/03, que estabelece períodos para realização de provas de concursos públicos e vestibulares.

