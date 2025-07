Câmara aprova criação de grupos parlamentares com países asiáticos O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na sessão desta quinta-feira (3), duas resoluções para cooperação parlamentar com a Associação... Momento MT|Do R7 03/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h37 ) twitter

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na sessão desta quinta-feira (3), duas resoluções para cooperação parlamentar com a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) e com o Sri Lanka. As resoluções já foram promulgadas. Foram aprovados o Projeto de Resolução (PRC) 43/07, do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que cria o grupo parlamentar Brasil-Asean, e o PRC 109/15, do deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP), sobre grupo com o Sri Lanka. Em geral, esses grupos promovem visitas, encontros, intercâmbio de experiências e permuta de publicações e trabalhos sobre temas legislativos. Não haverá ônus para a Câmara, e a adesão dos deputados e deputadas a eles é facultativa. Para mais detalhes sobre essa importante aprovação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Governo de MT já entregou 222 pontes de concreto; veja as 10 maiores

