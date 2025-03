Câmara aprova incentivos fiscais e homenagem a mulheres que fazem a diferença na comunidade

Momento MT |Do R7

Na manhã desta segunda-feira (31), durante a 8ª sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram uma série de projetos que impactam diretamente o desenvolvimento econômico e social do município. Destaca-se o Projeto de Lei Complementar nº 02/2025, de autoria do Poder Executivo, que amplia os incentivos fiscais para empreendimentos industriais situados em áreas rurais.

