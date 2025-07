Câmara aprova mudança na lei e regulariza funcionamento de lava-jatos Câmara aprova mudança na lei e regulariza funcionamento de lava-jatos. A Câmara Municipal de Rondonópolis garantiu um avanço importante... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 17h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h36 ) twitter

Câmara aprova mudança na lei e regulariza funcionamento de lava-jatos. A Câmara Municipal de Rondonópolis garantiu um avanço importante para o setor de lava-jatos da cidade. Com base em um projeto apresentado pelos vereadores Ibrahim Zaher, Anderson Bananeiro, Marisvaldo Gonçalves e Renan Dourado, foi sancionada nesta quarta-feira (2) pelo prefeito Cláudio Ferreira, a Lei Complementar nº 549/2025. A nova legislação atualiza a antiga Lei de Uso e Ocupação do Solo, em vigor desde 2007, e amplia a chamada “Zona Linear”, incluindo novas ruas e avenidas onde lava-jatos e outros comércios passam a ter autorização legal para funcionar com alvará e licenças regulares. Para mais detalhes sobre essa importante mudança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Empaer alerta produtores sobre importância da vacina contra brucelose

