Câmara aprova novas comissões, mudança em nome de rua e regularização de imóveis em Lucas

A Câmara de Vereadores aprovou hoje um projeto de resolução para criar mais três comissões no Legislativo luverdense. A proposta visa facilitar a tramitação e análise das proposituras, além de adequar esses colegiados para que reflitam de maneira mais precisa as áreas de atuação do Poder Executivo. A criação dos novos grupos não resultará em aumento de custos.

