Câmara aprova prioridade de compra e distribuição de alimentos em cidades atingidas por desastres
A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que concede prioridade à compra e à distribuição de alimentos em cidades com estado de...
