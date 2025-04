Câmara aprova projeto de Ranalli para ampliar diagnóstico tardio do autismo em Cuiabá

A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou um projeto de lei que institui, no âmbito do município, a campanha Autismo Tardio, com o objetivo de conscientizar e orientar a população sobre a importância do diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo em fases mais avançadas da vida. A iniciativa é de autoria do vereador Rafael Ranalli (PL) e segue agora para sanção do prefeito Abílio Brunini (PL).

