Câmara aprova projeto do Executivo que corrige distorções na Taxa de Licença em Rondonópolis. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou, por unanimidade, em primeira votação e em regime de urgência, na tarde desta quarta-feira (3), na sessão ordinária, o Projeto de Lei enviado pelo Executivo que redefine a base de cálculo da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, corrigindo distorções.

