Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Câmara aprova projeto do Executivo que corrige distorções na Taxa de Licença em Rondonópolis

Câmara aprova projeto do Executivo que corrige distorções na Taxa de Licença em Rondonópolis. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Câmara aprova projeto do Executivo que corrige distorções na Taxa de Licença em Rondonópolis. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou, por unanimidade, em primeira votação e em regime de urgência, na tarde desta quarta-feira (3), na sessão ordinária, o Projeto de Lei enviado pelo Executivo que redefine a base de cálculo da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, corrigindo distorções.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.