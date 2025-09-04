Logo R7.com
Câmara aprova projeto que cria o Sistema Nacional de Educação

Discussão e votação de propostas. Momento MT

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que institui o Sistema Nacional de Educação (SNE) para estabelecer normas de cooperação entre os entes federativos na adoção de políticas e programas educacionais.

