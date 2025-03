Câmara aprova projeto que institui o Dia do Movimento ‘Todos por Elas’ Câmara aprova projeto que institui o Dia do Movimento ‘Todos por Elas’. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou durante a sessão... Momento MT|Do R7 17/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h06 ) twitter

Câmara aprova projeto que institui o Dia do Movimento 'Todos por Elas'. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou durante a sessão desta quarta-feira (26) o Projeto de Lei que institui o Dia do Movimento "Todos Por Elas" no calendário oficial de Rondonópolis. A data escolhida é o 1º de março, e isso é um grande passo na luta contra a violência. Este projeto, apresentado pela Mesa Diretora e pelos vereadores, tem o objetivo claro que é o de mobilizar todos os segmentos da sociedade, tanto públicos como privados, para enfrentar e combater todas as formas de violência contra mulheres, crianças e adolescentes.

