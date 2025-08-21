Câmara aprova projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes quanto ao uso de aplicativos... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 21/08/2025 - 00h57 ) twitter

Discussão e Votação de Propostas Legislativas. Momento MT

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes quanto ao uso de aplicativos, jogos eletrônicos, redes sociais e programas de computador. A proposta prevê obrigações para os fornecedores e controle de acesso por parte de pais e responsáveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante aprovação!

